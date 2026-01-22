GR: cambi ai vertici Ferrovia retica, lascia direttore vendite

Keystone-SDA

Il direttore delle vendite e marketing della Ferrovia retica (FR) Piotr Caviezel, uno dei sette membri della direzione aziendale, lascerà il suo posto a fine luglio dopo 29 anni di servizio. Il 51enne intende applicare la sua esperienza in un nuovo contesto professionale.

(Keystone-ATS) Lo indica in una nota odierna la FR. Negli ultimi anni Caviezel ha trasformato il settore vendite e marketing “in un’organizzazione moderna ed efficiente per la gestione del mercato a livello regionale, nazionale e internazionale, lasciando un’impronta duratura”, si legge nel comunicato.

Con la sua squadra ha posizionato sul mercato i treni turistici della FR, il Glacier Express e il Bernina Express, riscontrando un grande successo e contribuendo a una crescita della domanda superiore alla media, prosegue la nota. Nei 29 anni di servizio presso le FR, Caviezel si è inoltre occupato della digitalizzazione delle vendite.

Il suo posto verrà messo a concorso, viene precisato.