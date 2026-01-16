GR: cacciatore uccide per sbaglio un lupo in Surselva

Keystone-SDA

A inizio gennaio un cacciatore ha abbattuto un lupo durante una battuta di caccia d'agguato in Surselva, normalmente prevista per volpi e tassi. Accortosi dell'errore, l'uomo si è subito autodenunciato agli organi di vigilanza sulla caccia.

(Keystone-ATS) Secondo le prime valutazioni, il lupo maschio era un animale di meno di un anno, ha scritto l’Ufficio per la caccia e la pesca retico sul suo sito.

È possibile che l’esemplare appartenga al branco “Frisal”, che si aggira sul territorio nel Comune di Breil/Brigels (GR). Per questo branco era stato disposto l’abbattimento di un cucciolo. Dopo l’uccisione la regolazione è stata sospesa.

La caccia d’agguato è una tecnica venatoria che consiste nell’attendere nascosti, sfruttando i ripari naturali, il passaggio della preda (volpi, tassi o altri animali notturni) per colpirla al momento opportuno, spesso di notte o alle prime dell’alba, seguendo rigorosi orari e regolamenti specifici per ogni regione o cantone.