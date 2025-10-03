La televisione svizzera per l’Italia

GR: caccia alta, uccisi 3500 cervi

I cacciatori grigionesi sono soddisfatti della stagione della caccia alta al cervo. Nell'arco di tre settimane di caccia in settembre hanno abbattuto circa 3500 esemplari, secondo una stima dell'Ufficio per la caccia e la pesca (UCP) retico.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) “È un buon risultato quello della caccia alta al cervo, paragonabile a quello dello scorso anno”, ha dichiarato Lukas Walser dell’UCP, su richiesta dell’agenzia Keystone-ATS. Quella ai caprioli è invece stata nella media. Tuttavia, con 2500-2600 abbattimenti, sono stati prelevati leggermente più esemplari rispetto al 2024, ha affermato il capo della Sezione selvaggina e caccia.

Dal punto di vista venatorio, il tempo in settembre è stato variabile. Nella prima metà del periodo di caccia è stato piuttosto caldo. Nella seconda metà invece le temperature si sono abbassate, ma la caccia è stata ostacolata dalla nebbia mattutina.

Previsto abbattimento di 4835 cervi

Il piano degli abbattimenti del Cantone prevede l’eliminazione di 4835 cervi. Per i caprioli, gli obiettivi saranno stabiliti in base all’esito della caccia alta di settembre. Gli animali ancora da abbattere saranno oggetto della caccia speciale a novembre e dicembre.

Quest’anno i cacciatori possono trasmettere i propri abbattimenti al guardiacaccia tramite un’app, invece che con il tradizionale formulario cartaceo. “Già un quarto dei cacciatori utilizza l’app”, ha dichiarato Walser. L’UCP ha ricevuto a tal proposito riscontri positivi.

Reazioni neutrali invece per i silenziatori, autorizzati dallo scorso anno. “Il silenziatore non influisce sul successo della caccia”, ha spiegato Walser. Protegge le orecchie dei cacciatori e riduce il rinculo dell’arma da fuoco.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR