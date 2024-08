GR: Brienz in sicurezza malgrado i costanti franamenti

(Keystone-ATS) La probabilità di distacco di grandi masse rocciose sopra Brienz/Brinzauls (GR) è leggermente aumentata, ma il livello di pericolo resta sostanzialmente invariato, mentre è addirittura diminuito per i paesi circostanti. La popolazione è stata informata ieri sera.

Negli ultimi mesi, la velocità di scivolamento delle masse rocciose in una parte del pendio franoso ha registrato un’accelerazione inaspettata, raggiungendo temporaneamente livelli record. Lo ha dichiarato Stefan Schneider, geologo e responsabile del Servizio di allerta precoce di Brienz, durante un evento informativo alla popolazione di ieri a Tiefencastel. Tuttavia, Schneider ha assicurato che, secondo le analisi, “si può escludere con un grado di certezza molto elevato” che il villaggio sia in pericolo.

Il geologo Reto Thöny ha spiegato che, nonostante l’aumento della velocità renda più probabili le cadute di massi di grandi dimensioni, il loro potenziale raggio di propagazione si è ridotto. Di conseguenza, il rischio rimane significativo, ma limitato alle aree non popolate all’interno della zona franosa.

Christian Gartmann, responsabile della comunicazione del comune, ha confermato a Keystone-ATS che “il pericolo per il villaggio di Brienz/Brinzauls non è cambiato in modo significativo”.

Prevista la riduzione della zona di pianificazione

Per i villaggi di Vazerol, Surava e Tiefencastel, situati nell’area della frana nel comune di Albula/Alvra, la situazione è migliorata. A seguito di una nuova valutazione, la Commissione cantonale per i pericoli ha raccomandato di ridurre la zona di pianificazione e i relativi divieti di costruzione, introdotti nel 2020 a causa del rischio di frana. L’ingegnere forestale Andri Largiadèr, dell’Ufficio cantonale delle foreste e dei pericoli naturali, ha illustrato la decisione.

Il Consiglio comunale discuterà la questione nella prossima seduta. “Non metteremo in discussione le raccomandazioni della Commissione per i pericoli e le rispetteremo pienamente”, ha assicurato il sindaco Daniel Albertin durante l’incontro con la popolazione.

Nessun pericolo per Surava e parte di Vazerol

Nella parte occidentale di Vazerol e a Surava il rischio di frane è stato escluso, mentre per l’area artigianale di Tiefencastel persiste solo un lieve pericolo residuo, come riportato nella nota diffusa ieri dal Comune di Albula/Alvra. Tuttavia, a Brienz rimane in vigore il divieto edilizio assoluto all’interno della zona di pericolo.

“Siamo soddisfatti di poter ridurre la zona di pericolo”, ha dichiarato il sindaco Daniel Albertin. “Abbiamo compiuto un altro passo avanti verso una sicurezza maggiore”. Il sindaco ha inoltre espresso la speranza che, tra uno o due anni, il Comune possa liberare ulteriori parti di Vazerol all’interno della zona a rischio. Questo sarà possibile non appena saranno disponibili nuovi dati sui movimenti della montagna che continua a sgretolarsi e scivolare a valle. “Fino ad allora, dobbiamo avere pazienza”, ha concluso Albertin.