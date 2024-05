GR: Brienz/Brinzauls, in aumento caduta di massi per maltempo

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Le intense precipitazioni odierne hanno provocato un aumento della caduta di massi sopra Brienz/Brinzauls (GR), villaggio minacciato da tempo dallo scivolamento della montagna sovrastante.

Il materiale non ha raggiunto le case e non ha causato nessun pericolo per gli abitanti, si legge in un post pubblicato su X dal comune di Albula/Alvra di cui il paesino grigionese è una frazione.

La popolazione è comunque invitata a rispettare il perimetro di sicurezza, che vieta l’ingresso a una zona a rischio situata a nord del villaggio. A metà marzo diverse migliaia di metri cubi di roccia erano precipitati a valle ma avevano risparmiato la località.

Brienz/Brinzauls era stata evacuata nel maggio dello scorso anno a causa di due milioni di metri cubi di roccia – corrispondenti al volume di 2’000 case unifamiliari – che minacciavano di staccarsi dal fianco della montagna e travolgere il villaggio.

Nella notte del 16 giugno 2023 un enorme torrente di detriti pari a 1,2 milioni di metri cubi di roccia era sceso a valle, fermandosi poco distante dal villaggio, che era rimasto intatto. Gli abitanti avevano potuto riguadagnare le loro case all’inizio di luglio.