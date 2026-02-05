GR: Brienz, possibile viverci a lungo termine

Sembra di nuovo possibile vivere a lungo termine nel villaggio grigionese di Brienz/Brinzauls, da tempo minacciato da una frana. Secondo gli esperti, il pericolo è cambiato in modo tale che nei prossimi anni non saranno più necessarie lunghe evacuazioni.

(Keystone-ATS) Sono due le ragioni che hanno portato a questa situazione, ha spiegato stasera a Tiefencastel (GR) il geologo Reto Thöny davanti agli interessati. In primo luogo il successo della galleria di drenaggio e poi le frane scese lo scorso novembre.

Malgrado ciò, il Comune di Albula, di cui Brienz fa parte, mantiene il progetto di trasferimento. Le autorità intendono concedere alle persone colpite una nuova finestra temporale, fino al 9 marzo, per registrarsi in vista di un trasloco preventivo.

Vista la nuova situazione, ora hanno però la possibilità di interrompere la procedura, ha sottolineato Roland Tremp, che fa parte del progetto di trasferimento. Quest’ultimo ha infatti un prezzo: gli interessati devono far demolire le loro vecchie case a Brienz.