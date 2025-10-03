La televisione svizzera per l’Italia

GR: bimbo di 7 anni cade nella tromba delle scale di una scuola

Keystone-SDA

Un bambino di sette anni è caduto stamane nella tromba delle scale di una scuola di Mastrils, frazione di Landquart (GR), precipitando di un piano. Il piccolo, ferito, è stato trasportato dalla REGA all'Ospedale cantonale dei Grigioni di Coira.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo indica la polizia cantonale grigionese in una nota odierna.

L’incidente si è verificato poco dopo le 10:00. Gli insegnanti presenti sul posto hanno prestato immediatamente i primi soccorsi al bimbo e hanno allertato i servizi di emergenza, si legge nel comunicato.

Il Care Team Grischun è intervenuto sul posto per prestare supporto psicologico ai presenti, prosegue la nota. Le circostanze della caduta sono al vaglio degli inquirenti.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR