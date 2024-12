GR: bancomat fatto esplodere a Zizers

Keystone-SDA

Un bancomat è stato fatto esplodere la scorsa notte a Zizers (GR). I fatti sono avvenuti poco prima delle 2.50, provocando ingenti danni.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo comunica la polizia cantonale in una nota odierna, aggiungendo di essere alla ricerca di testimoni. Ha inoltre avviato un’indagine in collaborazione con l’Ufficio federale di polizia (Fedpol) e sotto la direzione del Ministero pubblico della Confederazione (MPC), responsabile per i reati legati agli esplosivi.

A metà dicembre Fedpol aveva reso noto che quest’anno in Svizzera erano stati fatti esplodere 25 bancomat, un record. Si tratta di un fenomeno che interessa tutta Europa. Molto spesso gli autori operano da oltre confine.

Sempre a metà dicembre, l’MPC stava conducendo procedimenti penali relativi a 100 casi. Spesso ci sono collegamenti fra di essi. Le inchieste sono lunghe anche perché spesso è necessario richiedere assistenza giudiziaria internazionale.