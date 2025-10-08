GR: bambini feriti di Gaza, Verdi lanciano appello a Governo retico

Keystone-SDA

Il partito dei Verdi Grigioni ha lanciato ieri un appello al Governo per accogliere e curare i bambini feriti provenienti da Gaza. I Cantoni di Basilea Città, Ginevra, Ticino e Vallese hanno già dichiarato la loro disponibilità.

1 minuto

(Keystone-ATS) “I Verdi chiedono che il Governo retico si dichiari disposto ad accogliere alcuni di questi bambini e assumersi i costi di assistenza, come segno di umanità e solidarietà”, ha scritto il partito ieri in un comunicato. L’appello segue l’annuncio del Consiglio federale di voler accogliere negli ospedali svizzeri una ventina di bambini rimasti feriti nel conflitto.

A differenza di altri cantoni, il Governo grigionese non ha ancora preso posizione. Alla RSI l’esecutivo cantonale ha confermato di aver ricevuto la richiesta, ma di non averla ancora trattata. Visto l’interesse pubblico è previsto prossimamente un comunicato, è stato dichiarato a Keystone-ATS.

Secondo il partito cantonale, la stazione intensiva pediatrica dell’ospedale cantonale a Coira dispone della professionalità e degli strumenti tecnici necessari per poter curare i bambini gravemente feriti. I costi di quest’azione umanitaria dovrebbero essere sostenuti da parte del Cantone quale gesto solidale.