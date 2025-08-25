La televisione svizzera per l’Italia

GR: Badrutt’s Palace di St. Moritz “Hotel dell’anno” di GaultMillau

Il Badrutt's Palace di St. Moritz (GR) è stato nominato "Hotel dell'anno" 2026 dalla guida gastronomica GaultMillau. L'albergo, inaugurato nel 1896, deve il riconoscimento soprattutto alla nuova ala Serlas, un'estensione da 70 milioni di franchi appena inaugurata, che offre 25 camere e suite progettate da Antonio Citterio e Patricia Viel.

(Keystone-ATS) L’hotel di lusso ha inoltre potenziato l’offerta estiva con una piscina esterna di 200 metri quadrati. Situato a 1850 metri di altitudine, il leggendario Palace propone in inverno undici ristoranti, tra cui quello dello chef giapponese Nobu Matsuhisa, ospitato in un’ex sala da tennis e premiato con 16 punti GaultMillau.

Ancora di proprietà della famiglia Badrutt, l’hotel gestisce anche uno chalet nel centro di St. Moritz e una baita di montagna sulle pendici del Suvretta. In totale, 660 dipendenti assicurano il comfort della clientela.

