GR: auto si scontra con un muro sul Bernina, ferito 41enne

(Keystone-ATS) Ieri sera un 41enne conducente che stava viaggiando da Livigno in direzione di Poschiavo, sulla strada del passo del Bernina, ha perso il controllo della sua auto scontrandosi con un muro. L’uomo è rimasto ferito.

L’incidente si è verificato verso le 23:00 in zona Lagh da Braita, ha indicato la polizia cantonale grigionese in una nota odierna. L’uomo ha perso il controllo del suo veicolo in una curva a destra, scontrandosi con un muro di sostegno. L’auto ha finito la sua corsa in mezzo alla strada, ribaltata su un lato, prosegue la nota.

Il 41enne, originario del Bangladesh e residente in Italia, è stato liberato dall’auto dalla squadra dell’ambulanza di Poschiavo prima dell’arrivo dei pompieri, si legge nella nota. La strada è rimasta chiusa fino a poco dopo mezzanotte.