GR: auto investe addetto alla sicurezza a Lanquart, morto 50enne

Keystone-SDA

Un addetto alla sicurezza 50enne è stato investito da un'auto mercoledì poco dopo mezzanotte, mentre erano in corso lavori sulla carreggiata. L'uomo, gravemente ferito, è deceduto venerdì in ospedale.

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(Keystone-ATS) Lo indica in una nota odierna la Polizia cantonale grigionese.

Una 33enne stava circolando sulla strada H3 in direzione di Landquart (GR). La donna aveva imboccato una rotonda interessata da lavori senza accorgersi della deviazione del traffico, investendo un addetto alla sicurezza, avevano indicato gli inquirenti in una nota diramata giovedì.

L’uomo, gravemente ferito, era poi stato trasportato all’Ospedale cantonale dei Grigioni di Coira, dove è morto venerdì. Alla 33enne è stata ritirata la patente sul luogo dell’incidente.

Le cause del sinistro sono al vaglio degli inquirenti.