GR: auto giù da un pendio per 70 metri, due feriti

Keystone-SDA

Un'automobile con due passeggeri a bordo è uscita di strada ieri sera nei pressi di Bonaduz (GR), precipitando per circa 70 metri lungo un pendio. Entrambi gli occupanti del veicolo sono rimasti feriti.

1 minuto

(Keystone-ATS) Stando a una nota odierna della polizia grigionese, il conducente, un 62enne, ha perso il controllo della vettura intorno alle 19.00 nella zona di Scombras, mentre scendeva in direzione di Bonaduz. Il veicolo ha urtato una pietra sul lato destro della carreggiata, prima di uscire da quello opposto e cadere lungo la scarpata, ribaltandosi più volte.

L’uomo al volante è stato trasportato all’Ospedale cantonale di Coira, mentre il suo passeggero se l’è cavata con ferite lievi. Il mezzo, seriamente danneggiato, è invece stato recuperato in fondo al pendio con un’autogrù.