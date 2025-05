GR: aumentano i collegamenti con mezzi pubblici nei Grigioni

Keystone-SDA

Il nuovo cambio d'orario dei trasporti pubblici prevede diversi ampliamenti dell'offerta nei Grigioni. I treni fra Coira e Zurigo circoleranno con una cadenza semioraria continua, ci saranno più corse con il bus Coira e Bellinzona e pure fra Poschiavo e Samedan.

3 minuti

(Keystone-ATS) Una decisione definitiva su quali estensioni dell’orario potranno essere attuati e finanziati verrà presa in autunno. Dapprima la bozza di orario per il 2026 verrà posta in consultazione da venerdì 23 maggio al 9 giugno. Qui sotto una panoramica delle proposte.

Collegamenti verso Zurigo e la Germania

Il primo treno da Zurigo partirà già alle 6.07 del mattino e permetterà ai passeggeri di arrivare a Coira alle 7.22.

Anche i collegamenti internazionali verranno potenziati. Da Coira partiranno giornalmente quattro treni in direzione di Colonia (D), Amburgo (D) e uno verso Francoforte (D).

Ampliamenti in Valposchiavo e Mesolcina

Sono previsti ampliamenti dell’offerta anche a sud del Canton Grigioni. Durante la stagione invernale il Bernina Express da Tirano (I)n l’aut a St. Moritz e ritorno circolerà giornalmente, invece che solo dal venerdì alla domenica. Sempre in inverno verrà aggiunta una corsa del bus con partenza a Le Prese alle 16.40 verso Samedan. Nella direzione opposta partirà una corsa alle 18.05. In estate per questo collegamento verrà introdotto un servizio quotidiano fra le 7 e le 18, che permetterà di prendere le coincidenze verso Zernez, Klosers e Landquart.

Anche sulla tratta Bellinzona – Coira le corse dirette dell’autopostale verranno ampliate. Il collegamento da Bellinzona partirà già alle 5.40 e arriverà a Coira alle 7.52. La corsa delle 19.56 da Bellinzona viaggerà anche di domenica.

Il bus fra Roveredo verso Mesocco partirà già alle 5.36 e non più alle 5.41. I passeggeri in viaggio verso Coira dovranno cambiare a Mesocco.

Aumenti della frequenza nelle regioni turistiche e in Surselva

Per far fronte all’aumento della domanda nel settore della mobilità nel tempo libero, durante l’alta stagione i collegamenti nelle regioni turistiche come la Bassa Engadina e Lenzerheide verranno ampliati. Anche fra Coira e Flims/Laax sono previste più corse serali.

Fra il capoluogo retico e Ilanz la Ferrovia retica introdurrà la cadenza semioraria. In aggiunta è previsto un potenziamento dei collegamenti di Autopostale in Surselva per raggiungere in modo più rapido le valli di questa regione.