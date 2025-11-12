GR: attesi 20’000 visitatori all’espo professioni Fiutscher

Inizia oggi alla Stadthalle di Coira l'ottava edizione dell'espo professioni Fiutscher. Sono 184 i lavori che verranno presentati ai giovani fino a domenica. Domani vi prenderanno parte anche diverse classi dal Grigioni italiano.

(Keystone-ATS) Per cinque giorni la Stadthalle si trasformerà in una vetrina delle professioni e formazioni. Alunni, studenti e anche genitori potranno sperimentare da vicino i diversi mestieri e informarsi sulle opportunità di formazione e perfezionamento professionale nei Grigioni.

Da oggi fino a venerdì più di 3’700 studenti visiteranno la fiera, 266 proverranno dalle valli del Grigionitaliano. Il sabato sarà dedicato alla formazione continua e all’artigianato grigionese. Alla fiera sono attesi complessivamente circa 20’000 visitatori.

L’evento non interessa solo l’ambito formativo, ma pure quello economico. “La formazione professionale è e rimane il fondamento per garantire il nostro fabbisogno di personale qualificato. Con Fiutscher creiamo entusiasmo e orientamento per i giovani talenti e riuniamo il mondo dell’artigianato”, ha affermato Viktor Scharegg, presidente dell’Unione dei commercianti grigionesi (UCG), citato in un comunicato.

Sabato, in occasione del 125esimo anniversario dell’UCG, verrà presentata la strategia di formazione professionale Grigioni 2035. L’obiettivo è rafforzare la formazione. Inoltre avrà luogo una tavola rotonda dal tema “I Grigioni come cantone della formazione professionale”. I relatori saranno il consigliere nazionale Martin Candinas (Centro), la consigliera nazionale Magdalena Martullo-Blocher (UDC), il vicepresidente dell’UCG Jan Koch e il Consigliere di Stato Jon Domenic Parolini.

