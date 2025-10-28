GR: arriva il sì da Berna per il vallo di protezione di Sorte

Keystone-SDA

L'Ufficio federale dell'ambiente ha approvato il progetto del vallo di protezione per la frazione di Sorte nel Comune di Lostallo (GR). Il villaggio era stato travolto da una frana il 21 giugno 2024. Tre persone persero la vita, una risulta ancora dispersa.

(Keystone-ATS) “La decisione è arrivata più velocemente di quanto mi aspettassi”, ha dichiarato il sindaco di Lostallo, Nicola Giudicetti, a Keystone-ATS. La valutazione di Berna è stata consegnata la settimana scorsa, hanno anticipato la RSI e LaRegione. Ieri sera il municipio si è riunito per discuterla.

In sostanza il progetto di protezione prevede la costruzione di un vallo lungo 425 metri dal riale Molera fino al fiume Moesa. In caso di eventi straordinari con colate detritiche l’opera di protezione devierà il materiale verso sud. Il costo del vallo ammonta a quasi sette milioni di franchi. Il 35% sarà a carico della Confederazione, circa il 30% invece del Canton Grigioni. “Il prossimo passo sarà quello di portare il credito di progettazione in assemblea comunale”, ha spiegato il sindaco. Se tutto filerà liscio, Giudicetti spera in un primo colpo di piccone fra l’estate e l’autunno del 2026.

Tramite l’opera di premunizione la frazione sulla sponda destra del fiume Moesa uscirà dalla zona rossa. Secondo Giudicetti è però ancora prematuro parlare di un rientro a casa per la popolazione che è sfollata dal 21 giugno 2024. Solo una famiglia è potuta recentemente rientrare a casa, dato che l’abitazione si trova in zona blu.

“Concludo con una bella notizia e vorrei terminare con un’assemblea con un esito positivo”, ha continuato Giudicetti che a fine anno concluderà la sua carriera da sindaco dopo 32 anni. Alla guida del Comune gli succederà a partire da gennaio Moreno Monticelli, attuale municipale, eletto in modo tacito.