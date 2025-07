GR: arrestato portoghese, due rapine in 15 giorni

Non contento di aver rapinato una gioielleria due settimane fa, un portoghese - a piede libero - di 49 anni ci è ricascato, prendendosela questa volta con una stazione di servizio in Alta Engadina. Anche questa volta ha minacciato una commessa con un coltello, facendosi consegnare il denaro della cassa, spiega una nota odierna della polizia che ha arrestato il malfattore a Poschiavo (GR), poco prima che salisse su un treno diretto in Italia.

(Keystone-ATS) L’arresto è avvenuto mercoledì scorso, precisa il comunicato, due ore dopo la rapina al distributore. Il cittadino portoghese si era già fatto conoscere dalle autorità a Samedan (GR) per un colpo a una gioielleria, dove ha arraffato preziosi e denaro in contante. Allora un passante era riuscito a fargli una foto, prima che venisse fermato dalla polizia lo stesso giorno. Attualmente, l’uomo è in carcerazione preventiva.