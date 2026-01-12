GR: Arosa designata sito storico della chimica

La località sciistica di Arosa è stata insignita del premio "Chemical Landmark" dall'Accademia svizzera di scienze naturali (SCNAT). Nel comune retico sono state poste 100 anni or sono le basi delle tecnologie moderne come gli smartphone.

(Keystone-ATS) Ieri una targa commemorativa è stata inaugurata alla casa “Panarosa” di Arosa, dove il fisico austriaco Erwin Schrödinger, allora insegnante all’Università di Zurigo, ha trascorso le feste natalizie di fine 1925-inizio 1926, indica la SCNAT in una nota odierna. Il futuro premio Nobel ha preferito “lasciarsi distrarre da una bella teoria” piuttosto che sciare.

Il 27 gennaio 1926, il professore consegnò una pubblicazione sulla “quantizzazione come problema dei valori propri”, che entrerà negli annali della fisica. Seguono altri tre articoli, nei quali Schrödinger espone l’equazione che porta il suo nome. Fondamento matematico della fisica e della chimica quantistica, essa spiega come sono strutturati gli atomi e le molecole e come interagiscono tra loro, ricorda la SCNAT. Ha permesso di comprendere e calcolare numerosi fenomeni chimici: senza di essa non esisterebbero né computer a transistor (anche noti come computer di seconda generazione, ndr.), né pannelli solari, né GPS e nemmeno smartphone.

Con il premio “Chemical Landmark” assegnato annualmente, SCNAT intende commemorare importanti scoperte nella chimica, pietre miliari industriali e luoghi di attività di rinomati chimici.