GR: approvato il credito per la progettazione della scuola a Maloja

Keystone-SDA

Nuovo passo avanti per la nuova scuola bilingue a Maloja: ieri sera l'assemblea comunale di Bregaglia ha approvato - con 62 voti contro 2 e 26 astensioni - il credito di 650'000 franchi per proseguire con la pianificazione del nuovo istituto.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il progetto “La granda e la pitta” è stato elaborato da due studi di architettura: l’OG27 di Trimmis e Albertin Architekten di Haldenstein, ricorda il comune sul suo sito internet. La progettazione dovrebbe concludersi nella primavera dell’anno prossimo.

La sede attuale della scuola risulta datata e ha degli spazi troppo stretti per poter svolgere le lezioni in modo adeguato. Inoltre da alcuni anni si registra un incremento di allievi. Stando al messaggio del Municipio, nella scuola dell’infanzia e in quella elementare di Maloja si registrano per l’anno scolastico 2024/2025 42 scolari, quasi il doppio rispetto a dieci anni fa.

3,3 milioni per la sala polivalente di Promontogno

Ieri sera l’assemblea comunale ha inoltre approvato un credito di 3,3 milioni di franchi per il ripristino della sala polivalente di Promontogno. La struttura era stata danneggiata dalle colate detritiche a seguito della frana del Pizzo Cengalo nell’estate del 2017. Nella nota si legge che l’edificio è assicurato presso l’Assicurazione dei fabbricati dei Grigioni, che si assumerà almeno due milioni di franchi delle spese di intervento. Il resto verrà coperto dalla Zurigo Assicurazioni e dal comune.

L’inizio dei lavori è previsto per la primavera del 2025 e dovrebbero concludersi per l’inizio del 2026.