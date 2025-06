GR: approvata concessione centrale idroeletrica Chlus (Prettigovia)

La realizzazione della centrale idroelettrica di Chlus, in Prettigovia (GR), si sta concretizzando: il governo retico ha infatti rilasciato a Repower SA l'approvazione della concessione per l'impianto, si legge oggi in una nota della Cancelleria cantonale. In futuro la centrale idroelettrica dovrebbe fornire elettricità a quasi 50mila economie domestiche.

3 minuti

(Keystone-ATS) Con l’approvazione della concessione – precisano le autorità grigionesi – vengono creati i presupposti affinché Repower SA possa potenziare ulteriormente lo sfruttamento della forza idrica in Prettigovia con l’allacciamento alla centrale idroelettrica esistente di Küblis. La nuova centrale verrebbe infatti costruita tra l’attuale impianto di Küblis e il Reno.

Essa consentirà di coprire il fabbisogno annuo di energia elettrica di quasi 50’000 economie domestiche composte da quattro persone, precisa la nota. I costi d’investimento per il progetto “Chlus” ammonteranno presumibilmente a 445 milioni di franchi.

I dodici comuni interessati dalla concessione – Küblis, Luzein, Fideris, Jenaz, Furna, Schiers, Grüsch, Seewis, Landquart, Malans, Zizers e Maienfeld – avevano approvato il progetto “Chlus” già nel 2014. In tale contesto avevano rilasciato a Repower SA la concessione di diritti d’acqua per lo sfruttamento della forza idrica della Landquart, dell’Arieschbach, del Furnerbach e dello Schranggabach sul tratto da Küblis fino allo sbocco nel Reno.

Il progetto ha rilevanza nazionale: nella legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, accolta dal popolo il 9 giugno 2024, esso è infatti menzionato esplicitamente assieme alla diga del Lago del Sambuco, in Vallemaggia, e a una dozzina di altri progetti di centrali idroelettriche.

Un occhio all’ambiente

Le autorità retiche precisano che – dato che nell’ambito di progetti di centrali idroelettriche non è mai possibile evitare completamente effetti su flora e fauna – quale compensazione verranno creati nuovi spazi vitali equivalenti o verranno valorizzati quelli esistenti”.

Prevedono tra l’altro di rivitalizzare completamente il Mühlbach a Igis, corso d’acqua al momento quasi del tutto incanalato e non naturale, su un tratto lungo circa quattro chilometri. Con la eliminazione dei deflussi discontinui nella Landquart sul tratto tra Küblis e lo sbocco nel Reno è inoltre possibile fornire un contributo decisivo al risanamento dei corsi d’acqua.

Repower SA dovrà ora presentare al Cantone la domanda di approvazione del progetto, completando il prossimo passo della procedura di autorizzazione a due fasi. Questo passaggio rappresenta un ulteriore progresso verso il raggiungimento degli obiettivi di politica energetica.