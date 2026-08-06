GR: api avvelenate a Landquart, le norme sono state rispettate

Keystone-SDA

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Le analisi di un laboratorio esterno hanno confermato che le colonie d'api nella regione di Landquart (GR) sono state avvelenate dall'agente fitosanitario Spinosad. Nel suo utilizzo non sono state riscontrate violazioni, ha comunicato oggi il centro di competenza e formazione agraria Plantahof.

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(Keystone-ATS) L’episodio si è verificato lo scorso 6 luglio, dopo che è stata rilevata una moria di api anomala presso il Plantahof a Landquart e presso un apicoltore che ha le sue arnie nelle vicinanze. Per capire meglio le circostanze dell’accaduto, l’autorità cantonale competente ha incaricato un laboratorio esterno di fare delle analisi. Oggi sono stati pubblicati i risultati.

Le analisi confermano che le api sono entrate in contatto con l’insetticida naturale Spinosad. Questo principio attivo viene impiegato per proteggere le colture di frutta e ortaggi ed è consentito anche nell’agricoltura biologica, ma è molto pericoloso per le api. Per questo può essere impiegato solo di notte, quando le api di solito non volano.

Avvelenamento dovuto a più fattori

Nel comunicato odierno il Plantahof sottolinea che non sono state riscontrate violazioni alle norme. “Sulla base delle informazioni disponibili, si ritiene che la combinazione di vari fattori – in particolare la vicinanza delle colture trattate ai siti di impollinazione e il prolungamento del volo delle api dovuto al caldo estivo – abbia contribuito a questo spiacevole incidente”, continua la nota.

Proprio perché non c’è stata alcuna violazione non verranno presi provvedimenti, ha dichiarato il direttore del Plantahof, Peter Vincenz, a Keystone-ATS. “Questo caso dimostra che l’uso di prodotti fitosanitari è sensibile e che le norme di applicazione sono importanti. Il Plantahof tiene conto di queste esperienze nella formazione dei giovani agricoltori e nelle lezioni rivolte agli agricoltori e agli apicoltori”, ha aggiunto Vincenz.

Le conoscenze acquisite da questo episodio verranno messe a disposizione del Servizio sanitario apistico (Apiservice), che documenta tutti i casi di avvelenamento di api riscontrati in Svizzera, e dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria. Lo scopo è di informare e sensibilizzare il settore e prevenire che si verifichino eventi analoghi in futuro.

Perdita nella produzione di miele

Il centro di competenza e formazione agraria specifica nel suo scritto che nessuna delle 47 colonie d’api colpite (37 del Plantahof e 10 dell’apicoltore vicino) è perita a seguito dell’accaduto. Le colonie rimaste indebolite sono state alimentate con acqua zuccherata, in modo che riescano a ricostruirsi l’alveare.

Per evitare residui di prodotti fitosanitari nel nutrimento, nel polline e nella cera d’api, tutti i favi – ovvero le strutture di cera esagonali costruite dalle api – contenenti scorte di cibo e di covata delle colonie colpite sono stati rimossi e smaltiti presso un inceneritore. Ciò ha comportato una perdita nella produzione di miele.