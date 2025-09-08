La televisione svizzera per l’Italia

GR: alpinista italiano muore sul Pizzo Bernina

Un 53enne italiano è morto mentre affrontava l'ascesa al Pizzo Bernina ieri. L'alpinista è caduto mentre, con un compagno di cordata, stava percorrendo la cresta Biancograt.

(Keystone-ATS) I due alpinisti intendevano scalare il Pizzo Bernina partendo dal rifugio Tschierva. Il malcapitato è precipitato per circa 500 metri nel punto di calata alla fine della cresta Biancograt poco prima di mezzogiorno, ha indicato la polizia cantonale dei Grigioni in una nota odierna.

L’alpinista, che nella caduta ha riportato ferite fatali, è stato recuperato dalla Rega. Il Care Team Grischun ha assistito il suo compagno, anch’egli trasportato a valle in elicottero.

