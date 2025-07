GR: alpinista cade e muore dopo essere stato colpito da sasso

Incidente di montagna ieri pomeriggio sul Chilbiritzenspitz, in territorio di Zernez (GR): un alpinista di 65 anni è morto dopo essere precipitato per circa 50 metri lungo un tratto roccioso.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’uomo faceva parte di un gruppo di sette persone impegnate nella salita lungo la cresta nord-est della montagna. Secondo le prime ricostruzioni, mentre procedeva legato in cordata con un compagno, un grosso masso si è staccato improvvisamente, colpendolo e trascinandolo nel vuoto.

I compagni di escursione hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuto un elicottero della Rega, ma per l’alpinista non c’è stato nulla da fare: è morto sul luogo dell’incidente, indica la polizia cantonale in un comunicato.