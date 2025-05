GR: alluvione in Mesolcina, i costi per il ripristino aumentano

Keystone-SDA

Sono aumentati i costi derivanti dai danni causati dall'alluvione del giugno dello scorso anno in Mesolcina. In dicembre le autorità comunali parlavano di 74 milioni di franchi, ad oggi il totale complessivo stimato ammonta a 82,5 milioni.

2 minuti

(Keystone-ATS) Le spese per i Comuni colpiti dal nubifragio aumenteranno di oltre 3,6 milioni di franchi, a 12,8 milioni. Anche per la Confederazione, il Cantone dei Grigioni e terzi l’impegno finanziario crescerà, secondo le nuove stime pubblicate oggi dal Gruppo di Coordinamento regionale.

“Si hanno stime dei costi più attendibili, perché per alcuni progetti come ad esempio per le strade forestali o le misure di protezione immediate ci sono dei preventivi definitivi. Anche il ripristino degli impianti idroelettrici costerà probabilmente di più”, ha dichiarato Philippe Sundermann, portavoce del Gruppo, a Keystone-ATS.

Decisione su Sorte nei prossimi mesi

Esiste anche una stima sia per la costruzione di ripari che per il dezonamento di Sorte, la frazione di Lostallo duramente colpita dall’alluvione. Sundermann sottolinea che al momento non è ancora stata presa nessuna decisione sul futuro del villaggio e dei suoi abitanti.

Nelle ultime settimane si sono tenuti diversi incontri con i rappresentanti cantonali per discutere e valutare le possibili opzioni per rendere sicuro il futuro della frazione di Sorte. Le ipotesi al momento spaziano dall’abbandono definitivo della zona più a rischio alla realizzazione di nuove opere di protezione. Prossimamente le autorità comunali incontreranno la popolazione sfollata. Secondo il bollettino del Gruppo di Coordinamento regionale una decisione definitiva sul futuro della frazione di Sorte è attesa nei prossimi mesi.

A un anno dall’alluvione, il 21 giugno, nella località di Cabbiolo si terrà un concerto di beneficenza. Tutti i ricavati dell’Open air verranno donati ai Comuni per i lavori di ripristino.