GR: alcol al volante, 33enne si ribalta con auto sulla neve

Una 33enne italiana si è vista ritirare il riconoscimento della sua patente in Svizzera dopo che, sotto l'influsso dell'alcol, la sua auto ha sbandato sulla strada innevata del Maloja nei pressi di Sils im Engadin (GR) ieri sera. Il veicolo è andato completamente distrutto.

La donna stava circolando da Silvaplana in direzione di Maloja, in Bregaglia, poco prima delle 21:00, quando all’altezza della località di Fiuors ha perso il controllo del veicolo sul suolo innevato andando a cozzare contro il pendio sul lato destro della strada, indica la nota. L’auto si è poi ribaltata ed è rimasta ferma in mezzo alla carreggiata.

Il test dell’alcol effettuato dagli inquirenti sulla 33enne è risultato positivo, per cui le è stato vietato l’uso della patente in Svizzera. L’auto, completamente distrutta, ha dovuto essere portata via dal carro attrezzi.