GR: aeroporto Samedan, ultima parola al popolo il 17 agosto

Come già reso noto lo scorso aprile, gli aventi diritto di voto degli undici Comuni dell'Alta Engadina (GR) si esprimeranno il 17 agosto sul rinnovamento dell'aeroporto regionale di Samedan. Stando a quanto anticipato ieri da Grigioni Sera, si profila un voto favorevole.

(Keystone-ATS) Se la ristrutturazione venisse accettata, i Comuni dovrebbero stanziare 38 milioni di franchi e farsi garanti di altri 20 milioni.

Un evento informativo organizzato dalla sezione dell’UDC locale a St. Moritz ha attirato quasi duecento persone lunedì sera, ha riferito il radiogiornale sull’attualità grigionese della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI), sottolineando l’interesse per il tema.

Lo scalo genera per la regione un fatturato annuo di 200 milioni di franchi. Oltre un quarto degli hotel a cinque stelle della zona, tra cui quelli di St. Moritz, ospitano persone che giungono in Engadina in aereo, è stato spiegato dai promotori del progetto di ampliamento nel corso della serata informativa.

Dalla ristrutturazione dell’aeroporto trarrebbero beneficio anche altre regioni del Cantone. “Credo di poter dire che anche la Bregaglia e la Valposchiavo così come la Bassa Engadina e la Val Monastero indirettamente” possono riscuotere un certo profitto da questo progetto, ha affermato dal canto suo Gianluca Giovanoli, della sezione UDC locale.

Per essere approvato, il tema in questione dev’essere accettato da una maggioranza della popolazione degli undici Comuni, ha precisato l’ex consigliere di Stato Mario Cavigelli (Centro), presidente della società INFRA (Infrastrukturunternehmung Regionalflughafen Samedan), proprietaria dell’infrastruttura aeroportuale. Non è quindi necessaria l’approvazione da parte di tutti i Comuni, come nel caso della votazione per l’ospedale di Samedan, naufragata alle urne a fine maggio.

Non ci sono stati particolari oppositori al progetto, ha riferito Grigioni Sera, e anche chi in passato ha criticato l’ampliamento dello scalo, come l’organizzazione Forum Engadin, si è detta a favore, il che premette di prevedere un riscontro positivo alle urne.

Il rinnovo dell’aeroporto comprende, in quella che è la seconda di tre fasi, la costruzione di due nuovi centri operativi con un hangar per i velivoli, l’ampliamento e la riparazione dei piazzali antistanti lo scalo, una torre con vista a 360 gradi e una recinzione di sicurezza.