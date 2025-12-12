GR: abitanti di Brienz potranno tornare a casa durante il giorno

Keystone-SDA

Da domani gli abitanti sfollati di Brienz/Brinzauls (GR) potranno visitare durante il giorno il villaggio minacciato da una frana. A nord del villaggio è stata delimitata un'ulteriore area con divieto di accesso, a causa del pericolo di crolli.

2 minuti

(Keystone-ATS) Sabato e domenica gli abitanti potranno accedere al villaggio dalle 9 alle 17, si legge oggi nel bollettino informativo del Comune di Albula/Alvra, di cui Brienz è frazione. Le autorità prevedono di consentire l’accesso anche il mercoledì, il sabato e la domenica durante i mesi invernali. Sempre che la situazione lo consenta.

Nell’area a nord del villaggio è stato tracciato un perimetro di sicurezza, in cui vige un divieto di accesso assoluto. Dal pendio sopra il paese sussiste il pericolo della caduta di massi instabili e schegge di pietra.

La parte inferiore del cumulo di detriti, formatosi a seguito della frantumazione del “Plateau Ost” a fine novembre, si è fermata. La velocità di scivolamento alla sommità del pendio è in continua diminuzione.

Situazione da rivalutare a gennaio

Al momento non è chiaro quale sarà il futuro a lungo termine per la popolazione di Brienz/Brinzauls. Entro fine gennaio verrà effettuata una nuova valutazione sulle condizioni della montagna. Solo allora sarà possibile stabilire se sarà possibile revocare l’evacuazione, che dura da più di un anno.

Nel frattempo, il Canton Grigioni ha promesso ulteriori aiuti: martedì il Gran Consiglio ha approvato un credito di 50 milioni di franchi per il ricollocamento preventivo degli abitanti del villaggio. Il credito servirà a risarcire le persone che desiderano abbandonare definitivamente Brienz/Brinzauls e ricostruirsi un futuro altrove.