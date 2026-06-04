GR: a Ftan sorgerà un nuovo resort a 4 stelle

Keystone-SDA

Il Governo retico ha approvato la revisione parziale della pianificazione locale del Comune di Scuol. Una decisione che porta la realizzazione di un resort a Ftan un passo avanti. La struttura dovrebbe ospitare circa 180 posti letto.

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(Keystone-ATS) L’hotel dovrebbe sorgere nell’area, dove oggi si trova la struttura alberghiera Il Paradis. Secondo il Comune di Scuol l’hotel ha cessato l’attività nel 2023. Le condizioni strutturali non permettevano più di proseguire l’attività in modo economicamente sostenibile.

La società proprietaria, la Paradis Resort SA, intende sostituire l’albergo con un nuovo resort. Per questo motivo è stato necessario modificare il piano regolatore comunale. Il Comune aveva già preso una decisione il 30 novembre scorso e ora pure il Canton Grigioni ha dato luce verde.

La struttura attuale verrà demolita, ad eccezione della Chesa Beyer. Il nuovo resort si posizionerà nella categoria a 4 stelle e sarà aperto tutto l’anno. Oltre ai posti letto verranno creati anche un ristorante e un centro benessere.