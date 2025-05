GR: 87enne in difficoltà in una rotonda, diverse collisioni

Un automobilista di 87 anni e una donna di età imprecisata che era in auto con lui sono rimaste ferite oggi pomeriggio in un incidente della circolazione avvenuto a Maienfeld, nel canton Grigioni.

(Keystone-ATS) Dopo essere uscito dall’autostrada A13 il conducente ha fra l’altro imboccato in modo errato una rotatoria, ha urtato diversi piloni di un ponte, ha viaggiato in contromano, è passato sull’erba al centro della rotonda e ha urtato in modo lieve un altro veicolo che procedeva correttamente, prima di finire la corsa contro un guardrail, emerge dalla ricostruzione diffusa in serata dalla polizia cantonale.

Il conducente è stato giudicato non idoneo alla guida: gli è stato inoltre stato prelevato un campione di sangue e di urina. La vettura ha subito danni ingenti.