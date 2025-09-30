La televisione svizzera per l’Italia

GR: 83enne ha scritto lettere minatorie a un hotel di Davos

Un uomo residente nella regione ha scritto due lettere minatorie a un hotel di Davos (GR), frequentato da ospiti ebrei. Gli scritti risalgono a settembre 2024 e a luglio 2025. L'uomo ha confessato i fatti, ha annunciato oggi la polizia grigionese.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Le lettere anonime contenevano affermazioni antisemite. Una di esse anche minacce di morte, ha reso noto la polizia. Non ci sono prove che l’uomo avesse intenzione di mettere in atto le minacce. L’anziano dovrà rispondere davanti alla giustizia.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR