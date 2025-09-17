La televisione svizzera per l’Italia

GR: 63enne precipita da una parete rocciosa a Tschiertschen

Keystone-SDA

Ieri sera un uomo è stato ritrovato senza vita nella zona Gürgaletsch sopra il paese di Tschiertschen (GR). Secondo la polizia cantonale grigionese è precipitato da una parete rocciosa.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La segnalazione è stata data da un cacciatore, che ha avvistato con il binocolo il corpo senza vita, scrive oggi la polizia cantonale in un comunicato. Un equipaggio della Rega ha sorvolato la zona e ha trovato l’uomo.

Le circostanze esatte che hanno portato alla morte del 63enne svizzero sono oggetto di indagine da parte della Procura dei Grigioni e della polizia cantonale.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR