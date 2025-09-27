La televisione svizzera per l’Italia

GR: 61enne tedesco cade in moto a Le Prese, ferito

Questa mattina a Le Prese (GR) un motociclista tedesco di 61 anni è rimasto ferito a seguito di un incidente della circolazione. L'uomo è stato ricoverato in ospedale, scrive la polizia cantonale dei Grigioni in una nota, precisando che non sono state coinvolte terze persone.

(Keystone-ATS) Poco dopo le 10:30, mentre stava percorrendo con un gruppo la strada del Bernina H29 in direzione di Poschiavo, la ruota anteriore della moto è rimasta incastrata tra i binari ferroviari e la carreggiata, specifica la polizia retica nel comunicato.

Il 61enne è quindi scivolato per circa 6 metri riportando diverse ferite. Il centauro è stato trasportato dal servizio ambulanza di Poschiavo all’ospedale di Samedan.

