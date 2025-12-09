GR: 50 milioni per ricollocamento Brienz, Parlamento dà via libera

Keystone-SDA

Il Gran Consiglio retico ha approvato un credito di 50 milioni di franchi per il ricollocamento volontario degli abitanti di Brienz/Brinzauls. Questa somma servirà a risarcire coloro che desiderano abbandonare definitivamente il villaggio minacciato dalla frana.

(Keystone-ATS) È un atto di solidarietà verso gli abitanti, che da oltre un anno sono evacuati dalle loro case. Un credito che non è prettamente legato a una questione finanziaria, bensì un passo per garantire stabilità e prospettive alla popolazione di Brienz/Brinzauls. È la posizione condivisa da tutti i gruppi politici del Gran Consiglio retico, da destra a sinistra. Il credito approvato quasi all’unanimità (una sola astensione e zero voti contrari) permetterà agli abitanti di ricostruirsi un futuro.

73 milioni per Brienz/Brinzauls dal 2017

“È una sensazione bellissima che il credito sia stato approvato in modo così netto, con 106 voti favorevoli e un’astensione”, ha dichiarato il sindaco di Albula/Alvra, Daniel Albertin, a Keystone-ATS. Già tre anni fa il Gran Consiglio aveva approvato a larga maggioranza un credito di 40 milioni di franchi il cunicolo di drenaggio per rallentare lo scivolamento del villaggio. Secondo la Consigliera di Stato Carmelia Maissen (Centro) il tunnel mostra effetto, malgrado la situazione rimanga molto dinamica.

Entro la fine di settembre sono state inoltrate 40 domande per il ricollocamento preventivo. Un interesse maggiore di quanto atteso dalle autorità del Comune di Albula/Alvra, di cui Brienz/Brinzauls fa parte. Attualmente viene valutata la possibilità di consentire un secondo progetto di questo tipo, ha dichiarato il sindaco.

Secondo il messaggio del Governo dal 2017 al 2028 per il paese nella Valle dell’Albula sono previsti investimenti di quasi 73 milioni di franchi in diversi sistemi di monitoraggio, nell’ampliamento del servizio di allerta precoce, nel cunicolo di drenaggio e ora nel progetto di trasferimento preventivo. Per quest’ultimo se dovessero essere necessari ulteriori finanziamenti si richiederanno crediti suppletivi aggiuntivi, ha spiegato la direttrice del Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità.

Tre varianti di ricollocamento

Le persone colpite possono scegliere tra tre varianti per abbandonare Brienz/Brinzauls: acquistare o costruire un nuovo immobile in un’altra zona edificabile del Cantone dei Grigioni, trasferirsi in un immobile in affitto o costruire un nuovo immobile in una zona edificabile sostitutiva. Questa deve ancora essere approvata dal Comune Albula/Avra.

In base alla Legge federale sulle foreste, gli abitanti verranno rimborsato per circa il 90% dei costi. Il 10% restante sarà a loro carico. Chi vorrà abbandonare definitivamente il villaggio, dovrà demolire la casa a Brienz/Brinzauls.

Un nuovo inizio

Dopo la decisione odierna del Gran Consiglio, la palla passa ora alla Confederazione, che dovrebbe partecipare ai costi con una quota pari a circa il 35%. La decisione è prevista per l’estate del 2026, ha dichiarato oggi il sindaco di Albula/Alvra.

“Gli abitanti di Brienz /Brinzauls dovranno ancora pazientare un po’”, ha affermato Albertin. Tuttavia, affinché il loro nuovo futuro possa già iniziare, l’assemblea comunale ha approvato un credito di 20 milioni di franchi. Con questi soldi gli abitanti, che vogliono lasciare la loro casa a Brienz/Brinzauls, possono già oggi avviare nuovi progetti di costruzione.