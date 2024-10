GR: 490 persone hanno beneficiato del Soccorso d’inverno

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Nell’esercizio 2023/2024 la fondazione che aiuta le persone colpite da povertà ha approvato 157 domande di sostegno nei Grigioni. Il Soccorso d’inverno ha speso un totale di 136’000 franchi, aiutando 490 persone.

La maggior parte delle richieste, 106, è stata presentata da famiglie o da famiglie monoparentali, è stato detto oggi in una conferenza stampa a Coira. 51 sono arrivate da singoli o coppie senza figli. Oltre ad aiuti finanziari, i richiedenti hanno ricevuto donazioni sotto forma di zaini scolastici, vestiti e letti.

32 domande sono state respinte a causa di documenti mancanti o non presentati in un secondo momento, ha dichiarato ai media il direttore generale Jürg Buchli.

Rispetto all’anno precedente, l’importo speso è leggermente diminuito. Allora erano stati spesi 150’000 franchi, 14’000 franchi in più, ha precisato Buchli a Keystone-ATS. Sui motivi si possono solo fare ipotesi. Spesso la vergogna gioca un ruolo nel non accettare denaro, ha proseguito il direttore generale.

Sorpresa di Natale

In termini di servizi di sostegno approvati, le persone colpite dalla povertà nei Grigioni sono quelle che hanno beneficiato maggiormente della campagna natalizia. Prima delle festività, 350 famiglie, coppie e persone sole hanno ricevuto una piccola somma come sorpresa per Natale. Per quest’azione il Soccorso d’inverno ha speso in totale 40’000 franchi. Si tratta dell’importo più alto scritto nel bilancio.

La fondazione ha raddoppiato questo importo in vista delle Feste, ha annunciato oggi Maurus Tomaschett, presidente del Consiglio di fondazione.

Dal 1936 il Soccorso d’inverno aiuta le persone colpite da povertà in Svizzera con prestazioni che contribuiscono a sgravare le finanze, impedendo così il ricorso all’assistenza, si legge sul sito. Nei Grigioni dal 1995 il Soccorso d’inverno è stato reso autonomo ed è stato trasferito in una fondazione.