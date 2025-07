GR: 38 rifugiati hanno concluso con successo apprendistato

Nel Canton Grigioni 38 giovani rifugiati - in provenienza per la maggior parte da Afghanistan e Eritrea, ma anche da Iran, Mali, Sri Lanka e Tibet - hanno concluso con successo il loro apprendistato. Con il conseguimento dell'attestato di fine tirocinio sono ora pronti per integrare il mercato del lavoro elvetico, indica oggi in una nota il delegato cantonale all'integrazione.

1 minuto

(Keystone-ATS) Complessivamente sono stati ottenuti 25 attestati federali di capacità (AFC), 12 certificati federali di formazione pratica (CFP) nonché un diploma presso una scuola specializzata superiore (SSS), viene ancora precisato.

Secondo il delegato retico all’integrazione Felix Birchler, la maggior parte delle neodiplomate e dei neodiplomati ha già intrapreso il passo successivo, con un impiego fisso oppure con un percorso di perfezionamento professionale.

Il successo di queste e questi giovani rifugiati è reso possibile grazie alla fiducia e all’apertura delle aziende formatrici del Cantone. Durante l’intero percorso formativo, le apprendiste e gli apprendisti sono stati accompagnati dal “job coaching” del Servizio specializzato per l’integrazione, conclude la nota.