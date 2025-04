GR: 36enne perde la vita dopo essere caduta in un fiume a Coira

Una 36enne ha perso la vita ieri sera a Coira dopo essere caduta nel fiume Plessur, che attraversa la città e sfocia nel Reno. La sfortunata è stata trascinata per 1,8 km a valle. Dopo essere stata estratta dall'acqua dai soccorritori, è deceduta in ospedale.

(Keystone-ATS) La polizia grigionese è stata allertata poco prima delle 20.45 che una donna era appena finita nel fiume. Una squadra della Rega in elicottero l’ha infine localizzata a 800 metri dalla foce del Reno. Una pattuglia della polizia è poi riuscita a intercettarla e a tirarla fuori dal corso d’acqua.

Dopo i primi tentativi di rianimazione, un’ambulanza ha trasportato la 36enne in ospedale, dove è morta successivamente. Un’inchiesta è stata aperta per stabilire le cause esatte dell’incidente, ha precisato ancora la polizia.

Un Care Team intervenuto per assistere i parenti e i testimoni oculari.