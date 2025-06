GR: 32enne annega in incidente kayak

Una 32enne è morta annegata ieri sera dopo essersi trovata in difficoltà con il suo kayak sul fiume Landquart (GR). L'incidente si è verificato all'altezza di Saas.

1 minuto

(Keystone-ATS) La cittadina tedesca – domiciliata nei Grigioni – stava effettuando con una seconda persona una gita in kayak da Klosters a Küblis, ha reso noto oggi la polizia cantonale grigionese. Proprio l’accompagnatore ha allertato i soccorsi.

Giunti sul posto, i soccorritori hanno recuperato la donna – già priva di vita – con una complessa operazione. Per l’intervento sono stati mobilitati due elicotteri, membri del Soccorso alpino svizzero, specialisti per i salvataggi in acqua e pompieri.