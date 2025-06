GR: 3’600 kg di rifiuti recuperati dal lago di Sils

Keystone-SDA

Dal 13 al 15 giugno, nel corso di un'azione di pulizia subacquea del lago di Sils, in Engadina (GR), sono stati recuperati 3'600 kg di rifiuti. Si tratta di una delle più grandi operazioni del genere in Svizzera, a cui hanno partecipato circa 180 sommozzatori.

(Keystone-ATS) Lo indica in una nota odierna l’associazione Abfalltaucher.ch, che ha preso parte al progetto “Silsersee Cleanup 2025”, noto in svizzero tedesco come “Seeputzata am Silsersee”, promosso dalla Fischereiverein Lej da Segl (Associazione di pescatori del lago di Sils).

I 3’600 kg di rifiuti sono stati recuperati nel corso di 330 ore di immersione in dieci siti diversi del lago, si legge nella nota. Fra gli oggetti ripescati si citano ad esempio elettrodomestici quali aspirapolvere, macchine da caffè nonché un giradischi. Per l’azione di recupero, oltre a circa 180 sommozzatori, erano presenti anche diversi volontari.

La Rega ha inoltre effettuato una dimostrazione di soccorso acquatico professionale.

“L’obiettivo dell’iniziativa non era solo quello di ripulire il lago, ma anche di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tutela delle acque e sull’uso sostenibile della natura”, recita il comunicato.