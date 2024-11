GR: 2 morti e 5 feriti in scontro frontale sull’A13 ad Andeer

Keystone-SDA

Violenta collisione frontale ieri pomeriggio sull'A13 all'altezza di Andeer (GR): due persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite, alcune delle quali in modo grave. Tra di esse figurano anche dei bambini.

(Keystone-ATS) Le vittime sono un 43enne e la sua passeggera. Una terza persona bordo della vettura ha riportato lesioni ed è stata condotta in ambulanza all’ospedale regionale di Thusis, indica la polizia cantonale in un comunicato diramato oggi.

La 69enne alla guida dell’altro veicolo è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata al nosocomio cantonale di San Gallo da un’eliambulanza di Alpine Air. In gravi condizioni anche i due bambini che si trovavano con lei; sono stati portati dalla REGA all’ospedale cantonale di Coira, dove è stato condotto in ambulanza anche un altro passeggero.

L’incidente si è verificato attorno alle 15.30. La pensionata stava viaggiando in direzione nord quando, all’altezza di Andeer, ha invaso la corsia opposta in una lunga curva a destra. Il 43enne che circolava in senso opposto ha cercato di evitare lo scontro sterzando la sua auto sulla corsia di emergenza, ma è stato lo stesso colpito violentemente. In seguito all’urto, la sua auto è stata sollevata sulla barriera di protezione, mentre il veicolo della 69enne è stato sbalzato sulla corsia nord.

Il traffico è stato deviato per diverse ore sulla strada cantonale. Il ministero pubblico ha aperto un’inchiesta sulle circostanze dell’incidente.