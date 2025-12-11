GR: 1,4 milioni per il progetto di rinnovo di “Casa Elvezia”

Keystone-SDA

L'edificio principale dell'azienda elettrica della città di Zurigo ewz a Vicosoprano (GR) in Val Bregaglia verrà rinnovato. Nei piani è prevista anche la creazione di diversi appartamenti per la popolazione locale. Il credito di progettazione di 1,4 milioni è stato approvato ieri dal municipio della città di Zurigo.

2 minuti

(Keystone-ATS) L’ultimo rinnovo degli uffici all’interno dell’imponente edificio a Vicosoprano risalgono al 1998. Dopo quasi trent’anni ci sono diversi lavori da fare. Il progetto di risanamento prevede la costruzione di un impianto di riscaldamento, la sostituzione delle finestre, del tetto e degli impianti sanitari. Gli interventi verranno attuati in modo da rispettare la sostanza dell’edificio storico, che originariamente fungeva d’albergo.

Una dozzina di nuovi appartamenti

Con il rinnovo potrebbero venir risanati anche degli appartamenti. “Ad oggi questi non sono affittabili e abitabili, perché manca l’impianto di riscaldamento”, ha spiegato il portavoce di ewz, Florian Flämig, a Keystone-ATS. All’interno dell’immobile potrebbero essere realizzati dai 12 ai 15 alloggi di diverse dimensioni. In questo modo la “Casa Elvezia” potrebbe contribuire a migliorare la carenza di spazi abitativi in Val Bregaglia

Stando all’Ufficio dell’economia e del turismo grigionese il primo giugno c’erano solo sei abitazioni sfitte nel Comune di Bregaglia su un totale di 2’094 appartamenti. La quota di abitazione vuote si attesta allo 0,29%, sotto la media cantonale dello 0,57%.

La fase di progettazione della “Casa Elvezia” inizierà a inizio 2026. Secondo Flämig prima di iniziare i lavori è ancora necessaria l’approvazione di un credito di costruzione da parte della città di Zurigo.