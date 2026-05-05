GR: “senatore” Stefan Engler rinuncia a una nuova candidatura

Keystone-SDA

Il "senatore" grigionese Stefan Engler (Centro) lascerà il suo seggio al Consiglio degli Stati al termine dell'attuale legislatura. Non si ricandiderà alle prossime elezioni federali del 2027. Lo ha dichiarato lui stesso in una trasmissione congiunta di RTR e Somedia.

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(Keystone-ATS) Il 65enne politico del Centro ha detto di aver capito che per lui è giunto il momento di liberare il seggio. “Sono in età pensionabile. E davvero non voglio essere ancora al Consiglio degli Stati a 70 anni”, ha aggiunto Engler.

L’attuale presidente della Camera dei cantoni è stato eletto nel 2011. Con il suo ritiro alla fine della legislatura si conclude così una carriera politica durata oltre quattro decenni. In precedenza, Engler è stato tra l’altro per dieci anni nel Governo retico, ha fatto politica nel Parlamento cantonale ed è stato sindaco di Surava (GR).

Candidature concrete per la sua successione, stando alle dichiarazioni di Engler al portale di notizie Suedostschweiz.ch, non sono ancora note. Il secondo rappresentante grigionese al Consiglio degli Stati è attualmente Martin Schmid (PLR).