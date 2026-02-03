Governo Trump, ‘bodycam su tutti gli agenti a Minneapolis’

"Con effetto immediato, stiamo dotando di telecamere indossabili tutti gli agenti sul campo a Minneapolis": lo ha annunciato sui social la segretaria alla sicurezza interna degli Stati Uniti Kristi Noem.

(Keystone-ATS) Donald Trump ha detto di sostenere la mossa. “Non è stata una mia decisione. Lascio la questione a lei. In genere è una misura positiva per le forze dell’ordine, perché impedisce alle persone di mentire su quanto accaduto”, ha osservato. Era una delle richieste dei democratici per rifinanziare le attività del dipartimento dopo l’uccisione di due manifestanti da parte dell’Ice.

“Non appena saranno disponibili i fondi – ha promesso Noem – il programma di telecamere indossabili verrà esteso a livello nazionale. Acquisiremo e distribuiremo rapidamente telecamere indossabili a tutte le forze dell’ordine del Dipartimento per la Sicurezza Interna in tutto il Paese”.