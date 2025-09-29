Governo Maduro dichiara lo stato di emergenza in Venezuela

Keystone-SDA

Il governo di Nicolas Maduro ha dichiarato lo "stato di emergenza" in tutto il Venezuela di fronte al pericolo di un'aggressione militare statunitense.

(Keystone-ATS) Lo ha annunciato la vice-presidente Delcy Rodriguez in una riunione con diplomatici stranieri sottolineando che il decreto conferisce al presidente “poteri speciali” per agire in materia di difesa e sicurezza di fronte alla minacce esterne.

“Il decreto è già firmato e si attiverà in modo immediato in caso di un intervento militare degli Stati Uniti permettendo la mobilitazione delle Forze armate bolivariane in tutto il territorio nazionale per proteggere immediatamente tutte le infrastrutture, le industrie degli idrocarburi e le industrie principali del Paese e garantire il funzionamento di tutto il sistema di servizi pubblici”, ha detto Rodríguez.

La vicepresidente ha aggiunto che il decreto permette anche “la mobilitazione del “Servizio integrato di difesa” e delle milizie cittadine nonché la chiusura delle frontiere a protezione dell’integrità territoriale. Non permetteremo a nessuno dentro o fuori dal territorio che promuova o favorisca un’aggressione militare”, ha concluso Rodríguez.