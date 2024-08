Google valuta realizzazione mega centro dati in Vietnam

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Google sta valutando l’idea di installare un mega centro dati nei pressi di Ho Chi Minh City, il polo economico meridionale del Vietnam.

Lo riferisce l’agenzia Reuters, secondo quanto appreso da una fonte che preferisce rimanere anonima, in quanto i negoziati sono ancora in corso. L’investimento, il primo del genere per la nazione del sud est asiatico, potrebbe essere avviato nel 2027.

L’idea scaturisce dall’elevato numero di clienti di Google presenti in Vietnam, e dalla forte espansione dell’economia digitale nel paese, che è al momento uno dei mercati di più rapida crescita per la piattaforma YouTube. A questo si aggiunge una riforma approvata a novembre scorso con cui i legislatori vietnamiti hanno deciso di consentire agli operatori di data center esteri di mantenere la piena proprietà.

Secondo gli annunci su LinkedIn, Google, che nel paese ha già una rete di fornitori che assemblano i suoi prodotti, tra cui gli smartphone Pixel, sta aprendo un ufficio di rappresentanza in Vietnam, per il quale assume ingegneri, esperti di marketing e altri professionisti. Il direttore generale di Google Vietnam, Marc Woo, ha inoltre annunciato il mese scorso su LinkedIn l’offerta di 40’000 borse di studio in Vietnam per corsi di base di intelligenza artificiale e la selezione di 20 start-up di intelligenza artificiale cui verranno assegnati 350’000 dollari ciascuna.