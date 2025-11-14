Google lancia Sima 2, l’IA che gioca da sola ai videogame

Keystone-SDA

DeepMind, la divisione di Google che si occupa di intelligenza artificiale (IA), ha lanciato Sima 2. Si tratta di una nuova versione del suo agente di intelligenza artificiale il cui scopo principale è imparare a giocare a una vasta gamma di videogiochi.

2 minuti

(Keystone-ATS) Nonostante il fine, secondo DeepMind l’avanzamento va ben oltre lo svago, “si tratta di un passo significativo nella direzione dell’Intelligenza artificiale generale”, scrive l’azienda in una nota sul blog ufficiale, “con importanti implicazioni per il futuro della robotica e dell’avvento di un’IA più avanzata”.

Tecnicamente, Sima 2 può acquisire varie capacità, come comprendere obiettivi complessi, effettuare ragionamenti astratti e pianificare sequenze di azioni anche per videogame su cui non è stata addestrata. Un caso d’uso che potrebbe essere replicato in azioni di vita quotidiana. La prima versione poteva eseguire circa 600 operazioni, tra cui “girare a sinistra”, “salire la scala” e “aprire la mappa”, in vari videogiochi commerciali.

“Con Sima 2 siamo andati oltre”, continua la nota, “integrando Gemini, l’IA può pensare e ragionare prima di scegliere cosa fare”. I ricercatori considerano i videogiochi un “ottimo terreno di addestramento” per sviluppare capacità di apprendimento, ragionamento e adattamento a situazioni sconosciute, abilità che intendono trasferire a scenari d’uso nel mondo reale. Sima 2 è attualmente disponibile per sviluppatori e ricercatori nel campo dell’IA generativa.