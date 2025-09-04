La televisione svizzera per l’Italia

Google deve pagare 425 milioni per violazione privacy utenti

Keystone-SDA

Google è stata condannata a pagare 425,7 milioni di dollari di danni a quasi 100 milioni di utenti per violazione della loro privacy, secondo una sentenza della giuria di un tribunale federale di San Francisco, riportata dai media americani.

(Keystone-ATS) Il gigante del web è stato riconosciuto colpevole di violazione della privacy per aver continuato a raccogliere i dati privati di questi utenti, nonostante avessero disattivato questa impostazione, ha concluso la giuria.

