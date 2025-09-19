Google aggiunge l’IA di Gemini nel browser di navigazione

Keystone-SDA

Google avanti tutta con l'intelligenza artificiale negli Stati Uniti. Integrerà l'IA di Gemini nel suo software per la navigazione online Chrome per gli utenti del paese.

1 minuto

(Keystone-ATS) La mossa, comunicata sul suo blog ufficiale, arriva poche settimane dopo che un giudice federale ha risparmiato l’azienda da una vendita forzata del browser in una causa antitrust.

L’intelligenza artificiale di Gemini darà al software proprietà “agentiche”, cioè potrà compiere azioni in vece degli utenti. Tra gli altri aggiornamenti, prevede anche la possibilità di rilevare le pagine web visitate in precedenza e il riepilogo dei contenuti di più siti.

All’inizio di settembre un giudice di Washington ha stabilito che Google non è tenuta a vendere il suo browser Chrome, uno degli attivi principali del colosso dei motori di ricerca, consegnando così a Big G una vittoria nella battaglia con le autorità antitrust statunitensi. Il giudice ha però ordinato a Google di condividere i dati con i rivali per aprire la concorrenza nella ricerca online.