La televisione svizzera per l’Italia

Google aggiunge l’IA di Gemini nel browser di navigazione

Keystone-SDA

Google avanti tutta con l'intelligenza artificiale negli Stati Uniti. Integrerà l'IA di Gemini nel suo software per la navigazione online Chrome per gli utenti del paese.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La mossa, comunicata sul suo blog ufficiale, arriva poche settimane dopo che un giudice federale ha risparmiato l’azienda da una vendita forzata del browser in una causa antitrust.

L’intelligenza artificiale di Gemini darà al software proprietà “agentiche”, cioè potrà compiere azioni in vece degli utenti. Tra gli altri aggiornamenti, prevede anche la possibilità di rilevare le pagine web visitate in precedenza e il riepilogo dei contenuti di più siti.

All’inizio di settembre un giudice di Washington ha stabilito che Google non è tenuta a vendere il suo browser Chrome, uno degli attivi principali del colosso dei motori di ricerca, consegnando così a Big G una vittoria nella battaglia con le autorità antitrust statunitensi. Il giudice ha però ordinato a Google di condividere i dati con i rivali per aprire la concorrenza nella ricerca online.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR