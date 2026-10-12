Glucksmann colpito da lancio farina dopo vittoria alle primarie

Keystone-SDA

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Dopo essere stato colpito dal lancio di farina, ieri sera, dopo la vittoria alle primarie socialdemocratiche in vista delle presidenziali del 2027, Raphael Glucksmann chiede a Jean-Luc Mélenchon di "sconfessare'' quei militanti che "si comportano in modo aggressivo".

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(Keystone-ATS) “A ogni evento che organizziamo, a ogni manifestazione a cui partecipiamo, ci sono membri de La France Insoumise che molestano, insultano, lanciano farina o minacciano”, ha deplorato Glucksmann ai microfoni di France Inter.

Riguardo all’episodio di ieri sera a Parigi, è difficile stabilire con certezza se a lanciargli un sacchetto di farina in testa sia stato un simpatizzante de La France Insoumise, ma si tratta di un fenomeno “ricorrente”, ha spiegato, riferendo di essere stato preso di mira da esponenti del movimento Insoumis anche durante una recente visita a Nancy.