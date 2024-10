Globus: CEO prevede cifre nere entro fine del 2026

(Keystone-ATS) La catena di grandi magazzini Globus non vedrà cifre nere prima di due anni: è l’opinione del CEO Franco Savastano, secondo cui entro la fine del 2026 l’azienda tornerà finalmente in zona attivi.

In un’intervista pubblicata oggi dalla “NZZ am Sonntag”, il manager ha precisato: “Per farlo, abbiamo bisogno del negozio Bellevue a Zurigo, che apriremo a novembre, e di Globus a Basilea, che aprirà il primo novembre 2025. A quel punto avremo molti più volumi a fronte di costi fissi simili”.

La catena di prestigiosi magazzini, che è stata acquisita dal gruppo tailandese Central Group alla fine di settembre, ha recentemente riorientato il suo assortimento: “Prima Globus era incentrata sui prodotti, ora siamo focalizzati sui marchi”, ha spiegato Savastano.

I fornitori stanno scomparendo nella fascia media e questo segmento è occupato da catene come Zara o H&M. “Quindi abbiamo dovuto salire di livello (…): da quando vendiamo Louis Vuitton e altri marchi di lusso al piano terra del negozio di Zurigo, la nostra produttività in termini di superficie è raddoppiata”.

Dopo il fallimento dell’ex comproprietario Signa e l’insolvenza della consociata KaDeWe a gennaio, Savastano ha dovuto intervenire personalmente presso i fornitori per garantire l’approvvigionamento di prodotti: erano infatti disposti a consegnare la merce solo se pagati in anticipo. “Per me è diventata una questione personale e ho messo in gioco la mia reputazione per Globus. Su mille fornitori, alla fine solo 20 si sono rifiutati di collaborare”.

“I tempi del telelavoro sono finiti”

Nell’intervista, il CEO ha pure affrontato la questione dell’home office, affermando che, a suo parere, “i giorni del telelavoro sono finiti”. L’azienda ha infatti già provveduto ad abolirne la maggior parte: “Sarò anche della vecchia scuola, ma non dobbiamo dimenticare che guadagniamo grazie al nostro personale di vendita”, ha detto.

Globus ha poco meno di 200 dipendenti che lavorano in ufficio, mentre gli altri 2500 sono impiegati nei negozi. La nuova direttiva di Globus è la seguente: un giorno di telelavoro a settimana, ma non il lunedì e il venerdì.