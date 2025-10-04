La televisione svizzera per l’Italia

Global Sumud Flotilla: nove attivisti svizzeri rientrano

Keystone-SDA

Nove dei 19 attivisti svizzeri della Global Sumud Flotilla detenuti nella prigione israeliana di Ketziot sono atterrati oggi a Istanbul dopo essere stati espulsi da Israele.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha confermato oggi il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Fra loro figurano anche due ticinesi, stando fonti informate.

Tutti stanno bene. Il Consolato generale di Svizzera a Istanbul ha inviato una squadra all’aeroporto per fornire assistenza alle persone coinvolte, in particolare per il proseguimento del loro viaggio verso la Svizzera.

Ieri sera il DFAE è intervenuto ufficialmente presso il Ministero degli affari esteri israeliano e l’Ambasciata di Israele a Berna per richiedere un accesso rapido e senza ostacoli ai 10 cittadini svizzeri che si trovano attualmente ancora nel centro di detenzione. L’Ambasciata di Svizzera a Tel Aviv prevede una nuova visita domani per garantire la protezione consolare dei cittadini svizzeri.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR