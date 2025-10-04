Global Sumud Flotilla: nove attivisti svizzeri rientrano

Nove dei 19 attivisti svizzeri della Global Sumud Flotilla detenuti nella prigione israeliana di Ketziot sono atterrati oggi a Istanbul dopo essere stati espulsi da Israele.

(Keystone-ATS) Lo ha confermato oggi il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Fra loro figurano anche due ticinesi, stando fonti informate.

Tutti stanno bene. Il Consolato generale di Svizzera a Istanbul ha inviato una squadra all’aeroporto per fornire assistenza alle persone coinvolte, in particolare per il proseguimento del loro viaggio verso la Svizzera.

Ieri sera il DFAE è intervenuto ufficialmente presso il Ministero degli affari esteri israeliano e l’Ambasciata di Israele a Berna per richiedere un accesso rapido e senza ostacoli ai 10 cittadini svizzeri che si trovano attualmente ancora nel centro di detenzione. L’Ambasciata di Svizzera a Tel Aviv prevede una nuova visita domani per garantire la protezione consolare dei cittadini svizzeri.